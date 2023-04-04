Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російський полковник і двоє його підлеглих ґвалтували українку на Харківщині

Олена РощінаВівторок, 4 квітня 2023, 18:42
Російський полковник і двоє його підлеглих ґвалтували українку на Харківщині
Російський командир із підлеглими зґвалтував дівчину на Харківщині, колаж фото

Українські правоохоронці ідентифікували трьох російських військових, які в 2022 році під час окупації Харківської області зґвалтували молоду дівчину: командиру у званні "полковник", молодшому сержанту й рядовому заочно оголошено підозру.

Джерело: Служба безпеки України, Харківська обласна прокуратура, харківське видання "Думка"

Деталі: Під час окупації одного з населених пунктів Харківщини навесні минулого року російські військові зґвалтували молоду дівчину.

Правоохоронці ідентифікували трьох воєнних злочинців. 

Це 43-річний полковник, командир 99-го самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ, та двоє його підлеглих: 20-річний рядовий, який був водієм, та 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.

Dumka.media з посиланням на джерела у системі правоохоронних органів Харківської області повідомляє, що у скоєнні злочину підозрюють командира 99-го самохідного артилерійського полку ЗС РФ Еміля Ахмерова, командира відділення Маммі Маммієва і водія Костянтина Шляпнікова.

За даними слідства, торік окупанти прийшли до будинку, де проживала дівчина з родиною. Спочатку вони погрожували людям зброєю, а потім почали стрілянину з автоматів в бік господарських приміщень. Після цього вони наказали віддати їм усі засоби зв’язку для перевірки.

ВІДЕО ДНЯ

Переконавшись, що це – цивільне населення, російські військові залишили домоволодіння.

Однак ввечері того ж дня загарбники повернулися, наказали родичам дівчини залишатися вдома, а потерпілу силоміць посадили до БТР та повезли її до одного з будинків, де їх чекав командир. Росіяни змусили дівчину поїхати з ними, погрожуючи розстріляти її родину. 

Вони закрили дівчині очі капюшоном, щоб вона не розуміла, куди її везуть, та не запам‘ятала маршрут. По дорозі російські військові оголювали дівчину.

Коли вони прибули до будинку, де знаходився 43-річний командир, окупанти по черзі ґвалтували дівчину. При цьому російський командир сказав своїм підлеглим, що він буде робити це першим.

Після деокупації дівчина звернулась до правоохоронних органів з метою притягнення до відповідальності ґвалтівників.

Внаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи.

СБУ провела слідчі дії і встановила особи трьох окупантів, які вчинили групове зґвалтування молодої жінки: усі вони входили до складу 99-го артилерійського полку ЗС РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили про підозру трьом зловмисникам за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

 
Ахмеров Еміль Камільович
 
Маммієв Маммі Абдулгамидович
 
Шляпніков Костянтин

СБУ проводить комплексні заходи для встановлення місця перебування фігурантів та притягнення їх до відповідальності. 

Теми: окупаціяХарківська областьРосіякримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat

фото, відеоУ Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети

відеоВ Ужгороді спалили автомобіль секретаря міськради

Макрон: Зараз не час для переговорів, погода поки військова

Епіфаній проведе службу в Лаврі на Великдень

відеоПовітряні сили вперше показали роботу NASAMS

Усі новини...
окупація
Ташева про росіян у Криму: Нехай розвертаються через Керченський міст і їдуть назад
РФ відкриває центри для деукраїнізації в окупованій Запорізькій області – ЦНС
Росіяни готують "евакуаційні" списки цивільних на Херсонщині – Генштаб
Останні новини
02:25
Прем’єр Ізраїлю розпорядився почати мобілізацію резервістів
01:18
Ворог атакував Херсонщину бомбами – ОВА
00:27
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів та АГС
23:29
Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat
22:43
Щонайменше четверо людей загинули під час сходження лавини у французьких Альпах
22:13
фото, відеоУ Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети
21:42
Зеленський: РФ провела Вербну неділю, вбивши чоловіка й дитину в Запоріжжі
21:11
США мали жорсткіше переслідувати порушників санкцій проти РФ з 2014 року – Politico
20:37
"Стати на ноги можливо в найскрутнішій ситуації". Історія переселенців із Донеччини
20:12
В районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни щодня втрачають близько двох рот – Сили оборони
Усі новини...
Реклама: