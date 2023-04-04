Російський полковник і двоє його підлеглих ґвалтували українку на Харківщині

Українські правоохоронці ідентифікували трьох російських військових, які в 2022 році під час окупації Харківської області зґвалтували молоду дівчину: командиру у званні "полковник", молодшому сержанту й рядовому заочно оголошено підозру.

Джерело: Служба безпеки України, Харківська обласна прокуратура, харківське видання "Думка"

Деталі: Під час окупації одного з населених пунктів Харківщини навесні минулого року російські військові зґвалтували молоду дівчину.

Реклама:

Правоохоронці ідентифікували трьох воєнних злочинців.

Це 43-річний полковник, командир 99-го самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ, та двоє його підлеглих: 20-річний рядовий, який був водієм, та 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.

Dumka.media з посиланням на джерела у системі правоохоронних органів Харківської області повідомляє, що у скоєнні злочину підозрюють командира 99-го самохідного артилерійського полку ЗС РФ Еміля Ахмерова, командира відділення Маммі Маммієва і водія Костянтина Шляпнікова.

ВІДЕО ДНЯ

За даними слідства, торік окупанти прийшли до будинку, де проживала дівчина з родиною. Спочатку вони погрожували людям зброєю, а потім почали стрілянину з автоматів в бік господарських приміщень. Після цього вони наказали віддати їм усі засоби зв’язку для перевірки.

Переконавшись, що це – цивільне населення, російські військові залишили домоволодіння.

Однак ввечері того ж дня загарбники повернулися, наказали родичам дівчини залишатися вдома, а потерпілу силоміць посадили до БТР та повезли її до одного з будинків, де їх чекав командир. Росіяни змусили дівчину поїхати з ними, погрожуючи розстріляти її родину.

Вони закрили дівчині очі капюшоном, щоб вона не розуміла, куди її везуть, та не запам‘ятала маршрут. По дорозі російські військові оголювали дівчину.

Коли вони прибули до будинку, де знаходився 43-річний командир, окупанти по черзі ґвалтували дівчину. При цьому російський командир сказав своїм підлеглим, що він буде робити це першим.

Після деокупації дівчина звернулась до правоохоронних органів з метою притягнення до відповідальності ґвалтівників.

Внаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи.

СБУ провела слідчі дії і встановила особи трьох окупантів, які вчинили групове зґвалтування молодої жінки: усі вони входили до складу 99-го артилерійського полку ЗС РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили про підозру трьом зловмисникам за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Ахмеров Еміль Камільович

Маммієв Маммі Абдулгамидович

Шляпніков Костянтин

СБУ проводить комплексні заходи для встановлення місця перебування фігурантів та притягнення їх до відповідальності.