США виділяють Україні військової допомоги на $2,6 млрд

Міністерство оборони США у вівторок оголосило про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на загальну суму 2,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пакет складається з двох частин: перша, на 2,1 мільярда доларів, фінансується з Ініціативи сприяння безпеці України, в межах якої зброя замовляється у виробників, а не береться із запасів американських збройних сил.

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Із цих коштів будуть профінансовані додаткові боєприпаси для комплексів NASAMS, дев'ять 30-мм протидронних гармат, 10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS, три радіолокаційні станції повітряного спостереження, 30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси, 130-мм та 122-мм артилерійські снаряди, 122-мм ракети для систем "Град", реактивні системи залпового вогню та боєприпаси до них, 120-мм та 81-мм мінометні системи й снаряди до них, 120-мм танкові боєприпаси.

Також передбачені протитанкові комплекси Javelin, високоточні авіаційні боєприпаси, приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 мільйони набоїв до неї, сім тактичних автомобілів для евакуації техніки, вісім важких паливозаправників та 105 паливних причепів, броньовані мостові системи, чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення, вантажівки та десять причепів для перевезення важкого обладнання, засоби захищеного зв'язку, зокрема супутникового, а також навчання й кошти на утримання згаданої техніки.

Решта 500 мільйонів доларів, які припадають передусім на боєприпаси, надійдуть у межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів.

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У межах цього пакета Україна отримає додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot і систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, 120-мм мінометні міни, 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси, 25-мм боєприпаси, важкі протитанкові керовані ракети TOW, приблизно 400 гранатометів та 200 тисяч боєприпасів до них.

Крім того, з цих коштів профінансують 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання, 61 важкий паливозаправник, 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання, обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів, а також запасні частини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, останній пакет військової допомоги в розмірі 350 мільйонів доларів було оголошено 20 березня. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії США оголосили про військову допомогу Україні на суму близько 33 мільярдів доларів.