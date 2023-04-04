Саакашвілі стало ще гірше: є загроза, що буде прикутим до ліжка

Група медиків, яка відвідала 2 квітня Міхеїла Саакашвілі в клініці "Вівамеді", дійшла висновку, що його стан після їхнього попереднього візиту 19 лютого погіршився. Експрезидент Грузії може виявитися прикутим до ліжка.

Джерело: "Русская служба ВВС" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що група фахівців, створена при Народному захиснику Грузії для моніторингу стану Саакашвілі, оприлюднила черговий, уже 9-й медичний висновок.

Колишній український чиновник і громадянин України Міхеїл Саакашвілі втратив ще 4 кілограми ваги внаслідок атрофії м'язів, значно обмежений у пересуваннях через слабкість, а під час спроби встати в нього падає тиск, що супроводжується втратою рівноваги та порушенням координації.

На думку медиків, у Саакашвілі - саркопенія (втрата м'язової маси та функції м'язів), атрофія м'язів і кахексія (виснаження) четвертого ступеня. У разі подальшої втрати ваги він може виявитися прикутим до ліжка і через слабкість не зможе пересуватися, вважають лікарі.

Що передувало: Саакашвілі затримали в Тбілісі в жовтні 2021 року незабаром після повернення в Грузію, де його обвинувачують у кількох кримінальних справах. За двома з них його заочно, ще до повернення, засудили до шести років ув'язнення.

Сам він називає себе "в'язнем Путіна" і вважає всі пред'явлені звинувачення політично мотивованими.

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За час ув'язнення Саакашвілі двічі оголошував голодування і змінив кілька медичних установ. У травні минулого року його перевели з руставської в'язниці в багатопрофільну клініку "Вівамеді" на околиці Тбілісі.

Близькі та прихильники Саакашвілі давно б'ють на сполох з приводу його стану, вважаючи, що єдиний вихід для порятунку його життя - лікування за кордоном. Влада каже, що він навмисно завдає шкоди своєму здоров'ю, щоб домогтися звільнення з ув'язнення, і звинувачує його прихильників у спекуляціях і політизації цього питання.

1 грудня 2022 року адвокати Саакашвілі звернулися до суду з клопотанням про звільнення або відтермінування йому кримінального покарання у зв'язку з важкими діагнозами, але суддя після двох місяців судових слухань відмовився задовольнити клопотання захисту, залишивши експрезидента в ув'язненні в тбіліській клініці.