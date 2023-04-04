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Міністри НАТО підтримали створення багаторічної програми підтримки України – Столтенберг

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 20:02

Міністри закордонних справ країн Північноатлантичного Альянсу у вівторок офіційно підтримали розробку багаторічної програми підтримки України, яка допоможе їй зблизитись із НАТО.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Столтенберг заявив на пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО.

"Ми розробимо багаторічну ініціативу підтримки України, яка допоможе забезпечити умови оборони України, здійснити перехід від обладнання та доктрин радянської епохи до стандартів НАТО та підвищити оперативну сумісність з НАТО", – зазначив він.

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За словами генсека НАТО, цей крок демонструє "довгострокову відданість Альянсу Україні та наближає Україну до євроатлантичної сім'ї".

"Члени Альянсу чітко дали зрозуміти, що ми залишаємось відданими політиці відкритих дверей НАТО. Ми заохочуємо Україну продовжувати шлях реформ – навіть у важкі часи. Ми обговорили важливість антикорупційних заходів, верховенства права та прав меншин", – зазначив він.

Столтенберг також нагадав, що очікує на участь президента Володимира Зеленського в саміті Альянсу в липні.

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Генсек НАТО ще в понедідок анонсував погодження старту розробки багаторічної програми підтримки для України, яка передбачатиме й підтримку по завершенні війни з Росією. За даними ЗМІ, він також просить країни-члени виділяти по 500 мільйонів євро на рік для Комплексного пакета допомоги Україні, через який вона отримує нелетальну допомогу.

У вівторок відбулось перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт.

Теми: НАТОдопомога Україні
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