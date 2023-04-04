Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністри НАТО підтримали створення багаторічної програми підтримки України – Столтенберг

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 20:02

Міністри закордонних справ країн Північноатлантичного Альянсу у вівторок офіційно підтримали розробку багаторічної програми підтримки України, яка допоможе їй зблизитись із НАТО.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Столтенберг заявив на пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО.

"Ми розробимо багаторічну ініціативу підтримки України, яка допоможе забезпечити умови оборони України, здійснити перехід від обладнання та доктрин радянської епохи до стандартів НАТО та підвищити оперативну сумісність з НАТО", – зазначив він.

За словами генсека НАТО, цей крок демонструє "довгострокову відданість Альянсу Україні та наближає Україну до євроатлантичної сім'ї".

"Члени Альянсу чітко дали зрозуміти, що ми залишаємось відданими політиці відкритих дверей НАТО. Ми заохочуємо Україну продовжувати шлях реформ – навіть у важкі часи. Ми обговорили важливість антикорупційних заходів, верховенства права та прав меншин", – зазначив він.

Столтенберг також нагадав, що очікує на участь президента Володимира Зеленського в саміті Альянсу в липні.

Генсек НАТО ще в понедідок анонсував погодження старту розробки багаторічної програми підтримки для України, яка передбачатиме й підтримку по завершенні війни з Росією. За даними ЗМІ, він також просить країни-члени виділяти по 500 мільйонів євро на рік для Комплексного пакета допомоги Україні, через який вона отримує нелетальну допомогу.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок відбулось перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт.

Теми: НАТОдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat

фото, відеоУ Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети

відеоВ Ужгороді спалили автомобіль секретаря міськради

Макрон: Зараз не час для переговорів, погода поки військова

Епіфаній проведе службу в Лаврі на Великдень

відеоПовітряні сили вперше показали роботу NASAMS

Усі новини...
НАТО
Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного - Кулеба
Сійярто обурився запрошенням Кулеби в Брюссель: підриває єдність НАТО
Зеленський привітав Фінляндію зі вступом у НАТО
Останні новини
03:15
відеоУ французьких Альпах через сходження лавини загинули 4 людини
02:25
Прем’єр Ізраїлю розпорядився почати мобілізацію резервістів
01:18
Ворог атакував Херсонщину бомбами – ОВА
00:27
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів та АГС
23:29
Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat
22:43
Щонайменше четверо людей загинули під час сходження лавини у французьких Альпах
22:13
фото, відеоУ Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети
21:42
Зеленський: РФ провела Вербну неділю, вбивши чоловіка й дитину в Запоріжжі
21:11
США мали жорсткіше переслідувати порушників санкцій проти РФ з 2014 року – Politico
20:37
"Стати на ноги можливо в найскрутнішій ситуації". Історія переселенців із Донеччини
Усі новини...
Реклама: