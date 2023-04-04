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Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного – Кулеба

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 20:17
Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного – Кулеба
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Питання надання Україні Плану дій членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба після засідання Комісії Україна-НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда".

Коментуючи заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про розробку багаторічної програми підтримки України, яка допоможе їй зблизитись із НАТО, Кулеба пояснив, що йдеться не про ПДЧ.

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"Питання ПДЧ знято з порядку денного, тому що ми подали заявку. Йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета допомоги від НАТО. І це не може бути заміною для членства, і не можу бути умовою для членства. Це - механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально потужним, а паралельно іде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО", - сказав він.

Кулеба наголосив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна однозначно очікує на формалізовані рішення.

"Це мають бути рішення, які наближають членство України в НАТО. Ми не шукаємо рішення, які лише констатують стан відносин. Повторення вчергове, що двері НАТО залишаються відкритими, цього буде недостатньо", - додав він.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Столтенберг просить країни-члени виділяти по 500 мільйонів євро на рік для Комплексного пакета допомоги Україні, через який вона отримує нелетальну допомогу.

У вівторок відбулось перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт.

Теми: НАТОКулеба ДмитроМЗС
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