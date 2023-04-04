Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного – Кулеба

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 20:17
Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного – Кулеба
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Питання надання Україні Плану дій членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба після засідання Комісії Україна-НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда".

Коментуючи заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про розробку багаторічної програми підтримки України, яка допоможе їй зблизитись із НАТО, Кулеба пояснив, що йдеться не про ПДЧ.

"Питання ПДЧ знято з порядку денного, тому що ми подали заявку. Йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета допомоги від НАТО. І це не може бути заміною для членства, і не можу бути умовою для членства. Це - механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально потужним, а паралельно іде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО", - сказав він.

Кулеба наголосив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна однозначно очікує на формалізовані рішення.

"Це мають бути рішення, які наближають членство України в НАТО. Ми не шукаємо рішення, які лише констатують стан відносин. Повторення вчергове, що двері НАТО залишаються відкритими, цього буде недостатньо", - додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Столтенберг просить країни-члени виділяти по 500 мільйонів євро на рік для Комплексного пакета допомоги Україні, через який вона отримує нелетальну допомогу.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок відбулось перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт.

Теми: НАТОКулеба ДмитроМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat

фото, відеоУ Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети

відеоВ Ужгороді спалили автомобіль секретаря міськради

Макрон: Зараз не час для переговорів, погода поки військова

Епіфаній проведе службу в Лаврі на Великдень

відеоПовітряні сили вперше показали роботу NASAMS

Усі новини...
Міністри НАТО підтримали створення багаторічної програми підтримки України – Столтенберг
У США обіцяють "відносно скоро" почати навчання українських військових на танках Abrams
Кулеба розповів про переговори щодо F-16 у Брюсселі
Зеленський провів військову нараду: заслухав Залужного, Сирського, Буданова
Останні новини
04:14
У мелітопольських гуляйтерів росіяни відбирають закордонні паспорти – спротив
03:15
відеоУ французьких Альпах через сходження лавини загинули 4 людини
02:25
Прем’єр Ізраїлю розпорядився почати мобілізацію резервістів
01:18
Ворог атакував Херсонщину бомбами – ОВА
00:27
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів та АГС
23:29
Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat
22:43
Щонайменше четверо людей загинули під час сходження лавини у французьких Альпах
22:13
фото, відеоУ Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети
21:42
Зеленський: РФ провела Вербну неділю, вбивши чоловіка й дитину в Запоріжжі
21:11
США мали жорсткіше переслідувати порушників санкцій проти РФ з 2014 року – Politico
Усі новини...
Реклама: