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Трампа арештували в суді Нью-Йорка

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 20:34
Трампа арештували в суді Нью-Йорка
Фото: AFP, Getty Images

45-ий президент США Дональд Трамп прибув до окружного суду Манхеттена штату Нью-Йорк, де йому, як очікується, оголосять кримінальне обвинувачення у справі про виплати колишній порноакторці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в прямій трансляції CNN.

Після прибуття до суду Трампа формально арештували й помістили під варту до пред'явлення звинувачень. Під час арешту на Трампа не будуть вдягати наручники, оскільки він і так перебуває під постійним наглядом правоохоронних органів як колишній президент.

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Очікується, що під час арешту в експрезидента США візьмуть відбитки пальців, хоча поки що неясно, чи буде зроблено його фотографію. Потім його приведуть до зали суду, де й пред'являть звинувачення.

Після цього Трампа, найімовірніше, відпустять з-під арешту в залі суду, водночас на нього можуть накласти обмеження - наприклад заборону певних публічних дій. 

Перед оголошенням обвинувачення під будівлею суду в Манхеттені напередодні зібрались прихильники й опоненти 45-го президента США. 

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялось, Трамп – це перший в історії експрезидент США, якому будуть пред'явлені кримінальні обвинувачення.

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Трамп заявляє про свою невинуватість та політичне переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена.

Детальніше про справу читайте у статті: Порнороман Трампа: яким може стати перше кримінальне звинувачення експрезиденту США. Також дивіться відео "ЄвроПравди".

Теми: ТрампарештСША
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