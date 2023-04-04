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Експрезидент США Клінтон шкодує, що спонукав Україну відмовитись від ядерної зброї

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 22:14

Колишній президент США Білл Клінтон висловив жаль через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках, висловивши припущення, що в іншому разі Росія могла б не здійснити повномасштабне вторгнення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Клінтон сказав в інтерв’ю ірландському мовнику RTÉ, трансльованому у вівторок.

Колишній президент США під час розмови про мирний процес у Північній Ірландії торкнувся теми повномасштабної війни в Україні.

"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну – ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це (вторгнення – ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", – сказав він.

За словами Клінтона, він знав, що Владімір Путін, на відміну від його попередника Бориса Єльцина, не підтримав би аналог Будапештського меморандуму – документа, який передбачав "безпекові запевнення" для Києва в обмін на відмову від ядерної зброї.

"Вони (українці – ред.) боялися віддати її (ядерну зброю – ред.), бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною", – підкреслив він.

Експрезидент США наголосив, що підтримка України з боку Заходу має залишатися непохитною.

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"Я вважаю, що те, що пан Путін зробив, було дуже неправильним, і я вважаю, що Європа і Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну. Може настати час, коли український уряд повірить, що зможе досягти мирної угоди, з якою зможе жити, але я не думаю, що решта з нас повинні відмовлятись від підтримки", – сказав він.

Як відомо, в січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, яка залишилася на українській території після розпаду СРСР.

У грудні того ж року Сполучені Штати також приєдналися до Будапештського меморандуму, яка передбачала зобов'язання Росії поважати територіальну цілісність України.

Теми: СШАядерна зброяпрезидент
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