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З Трампа зняли арешт, він не визнав жодного обвинувачення

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 22:34
З Трампа зняли арешт, він не визнав жодного обвинувачення
Фото: Reuters

45-ий президент США Дональд Трамп був офіційно звільнений з-під формального арешту у вівторок увечері після того, як в окружному кримінальному суді Манхеттена в Нью-Йорку йому зачитали обвинувачення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У вівторок на засіданні суду Трампу зачитали обвинувальний акт, який, за даними американських ЗМІ, містить 34 пункти обвинувачення. Наразі зміст цих обвинувачень невідомий, бо їх не опублікували.

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За даними The New York Times, усі звинувачення, висунуті проти Трампа, відносяться до злочинів класу Е, які є найнижчою категорією кримінальних злочинів у Нью-Йорку і передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років. 

Згідно із законодавством Нью-Йорка, фальсифікація ділової документації, як правило, є кримінальним злочином. Але прокурори можуть посилити обвинувачення, якщо вони вважають, що особа фальсифікувала ділову документацію з метою вчинення іншого злочину або приховування вчинення злочину. 

Після зачитування обвинувачень експрезидент США не погодився з жодним із пунктів, після чого був звільнений з-під арешту й покинув залу суду. Він не робив заяви для ЗМІ й одразу сів у авто, яке відвезе його до аеропорту Ла Гвардія, після чого він вирушить до своєї резиденції у Флориді.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялось, Трамп – це перший в історії експрезидент США, якому були пред'явлені кримінальні обвинувачення. Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Трамп заявляє про свою невинуватість та політичне переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена.

Детальніше про справу читайте у статті: Порнороман Трампа: яким може стати перше кримінальне звинувачення експрезиденту США. Також дивіться відео "ЄвроПравди".

Теми: ТрампСШАарешт
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