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З Трампа зняли арешт, він не визнав жодного обвинувачення

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 22:34
З Трампа зняли арешт, він не визнав жодного обвинувачення
Фото: Reuters

45-ий президент США Дональд Трамп був офіційно звільнений з-під формального арешту у вівторок увечері після того, як в окружному кримінальному суді Манхеттена в Нью-Йорку йому зачитали обвинувачення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У вівторок на засіданні суду Трампу зачитали обвинувальний акт, який, за даними американських ЗМІ, містить 34 пункти обвинувачення. Наразі зміст цих обвинувачень невідомий, бо їх не опублікували.

За даними The New York Times, усі звинувачення, висунуті проти Трампа, відносяться до злочинів класу Е, які є найнижчою категорією кримінальних злочинів у Нью-Йорку і передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років. 

Згідно із законодавством Нью-Йорка, фальсифікація ділової документації, як правило, є кримінальним злочином. Але прокурори можуть посилити обвинувачення, якщо вони вважають, що особа фальсифікувала ділову документацію з метою вчинення іншого злочину або приховування вчинення злочину. 

Після зачитування обвинувачень експрезидент США не погодився з жодним із пунктів, після чого був звільнений з-під арешту й покинув залу суду. Він не робив заяви для ЗМІ й одразу сів у авто, яке відвезе його до аеропорту Ла Гвардія, після чого він вирушить до своєї резиденції у Флориді.

Як повідомлялось, Трамп – це перший в історії експрезидент США, якому були пред'явлені кримінальні обвинувачення. Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

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Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Трамп заявляє про свою невинуватість та політичне переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена.

Детальніше про справу читайте у статті: Порнороман Трампа: яким може стати перше кримінальне звинувачення експрезиденту США. Також дивіться відео "ЄвроПравди".

Теми: ТрампСШАарешт
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