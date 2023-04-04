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Стало відомо, які обвинувачення інкримінують Трампу

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 23:01

Окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг у вівторок увечері опублікував заяву, в якій детально описав обвинувачення, висунені проти 45-го президента США Дональда Трампа у справі про виплати колишній порноакторці.

Про це пише "Європейська правда", в розпорядженні якої опинився текст заяви Брегга.

Трампа звинувачують у фальсифікації ділової документації Нью-Йорка з метою "приховування інформації, що може завдати шкоди, та незаконної діяльності від американських виборців до і після виборів 2016 року".

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Серед іншого, згідно з обвинуваченням, Трамп і пов’язані з ним особи використовували популярну в шоу-бізнесових колах схему викупу прав на потенційно шкідливу інформацію з тим, аби вона так і не була опублікована, з метою "підвищити його шанси на обрання".

"Потім Трамп доклав чимало зусиль, щоб приховати ці дії, внісши десятки неправдивих записів у ділову документацію, щоб приховати злочинну діяльність, зокрема спроби порушити виборче законодавство штату і федеральне законодавство", – додав окружний прокурор Манхеттена.

В обвинувальному акті вказують три епізоди, які підтверджують існування цієї схеми:

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1) колишньому швейцару готелю Trump Tower через підставну компанію було заплачено 30 тисяч доларів, щоб він не розповів про нібито позашлюбну дитину Трампа;

2) неназваній жінці через ту ж компанію було заплачено 150 тисяч доларів, яка стверджувала, що мала сексуальні стосунки з Трампом (з обставин, які описуються в обвинуваченні, випливає, що йдеться про модель Playboy Карен Макдугал);

3) юридичний радник Трампа за  12 днів до президентських виборів переказав 130 тисяч доларів адвокату порноакторки через підставну компанію (ймовірно, йдеться про Майкла Коена та Сормі Деніелс).

Обвинувачення висунуте Трампу за кожним фактом незаконної виплати – тобто в тих виплатах, коли оплата одній людині здійснювалась кількома траншами, кожна з них фіксувалась як окремий пункт обвинувачення.

Усі ці обвинувачення – це кримінальні правопорушення найменшого ступеня тяжкості за законодавством Нью-Йорка, за кожне з яких загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Доповнюється…

Теми: ТрампарештСШАсуд
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