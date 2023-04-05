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Зеленський закликав Чилі підтримати зусилля МКС на арешт Путіна

Ольга Глущенко Середа, 5 квітня 2023, 00:40
Зеленський закликав Чилі підтримати зусилля МКС на арешт Путіна
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Чилі, закликавши підтримати зусилля Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело: Зеленський у зверненні до парламенту Чилі

Пряма мова: "Не можуть бути нормами такі війни, як зараз веде Росія проти України. Це держава-фашист. Держава-терорист. Держава-зло. Держава, що заслуговує на законне й справедливе ставлення світу – ставлення як до злочинця.

Підтримуйте зусилля Міжнародного кримінального суду, який нещодавно видав ордер на арешт російського диктатора".

Деталі: Зеленський у зверненні зазначив, що нема "такого злочину, який би ще не скоїла Росія, ведучи цю війну. І немає такого народу, який міг би залишитися байдужим чи нейтральним до такого зла".

Також президент України подякував Республіці Чилі "за принципове засудження російської агресії, за підтримку відповідних резолюцій Генасамблеї ООН". І за участь Чилі в гуманітарному розмінуванні України.

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Теми: ЗеленськийсудПутін
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