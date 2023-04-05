Росія вивела в Чорне море 6 ракетоносіїв – командування "Південь"

Росіяни збільшили своє корабельного угруповання в Чорному морі до 15 одиниць, серед яких 6 ракетоносіїв.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "На тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку, збільшення корабельного угруповання в Чорному морі до 15 одиниць, серед яких аж 6 ракетоносіїв, 2 з яких – підводні – може свідчити про надзвичайно високу загрозу ракетного удару".

Деталі: В ОК уточнюють, що при максимальному спорядженні загальний залп "Калібрів" може сягати 40 ракет.

"І хоча цілком імовірно, що споряджені не всі ракетоносії, до сигналів повітряної тривоги варто ставитися відповідально і реагувати оперативно" – наголошують у командуванні "Південь".