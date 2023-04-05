Розмінування України обійдеться у понад $37 млрд – Шмигаль

За оцінкою Світового банку, розмінування обійдеться Україні у 37,4 млрд доларів.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цитує Урядовий портал

Деталі: Він уточнив, що потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів.

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Шмигаль додав, що лідерами в підтримці гуманітарного розмінування є Європейський Союз, США, Канада та Японія.

За його словами, наразі до розмінування залучено 16 млн доларів міжнародної технічної допомоги.