Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розмінування України обійдеться у понад $37 млрд – Шмигаль

Ольга Глущенко Середа, 5 квітня 2023, 02:45
Розмінування України обійдеться у понад $37 млрд – Шмигаль
Денис Шмигаль, фото Кабміну

За оцінкою Світового банку, розмінування обійдеться Україні у 37,4 млрд доларів.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цитує Урядовий портал

Деталі: Він уточнив, що потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів.

Шмигаль додав, що лідерами в підтримці гуманітарного розмінування є Європейський Союз, США, Канада та Японія.

За його словами, наразі до розмінування залучено 16 млн доларів міжнародної технічної допомоги.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Шмигаль розмінуванняСвітовий банк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія використовує релігію як зброю – ISW

Україна змінила військові плани через витік секретних документів Пентагону – CNN

Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat

фото, відеоУ Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети

відеоВ Ужгороді спалили автомобіль секретаря міськради

Макрон: Зараз не час для переговорів, погода поки військова

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти й Мінстратегпром
Уряд затвердив план роботи на рік: кожен із 500 пунктів має конкретних виконавців
Україна почала другу посівну за час війни – Шмигаль
Останні новини
09:24
Окупанти у Бахмуті перейшли до «сирійської» тактики випаленої землі – Сирський
09:01
В Іспанії зростає популярність правлячої Соціалістичної партії, але лідирують консерватори
08:49
Окупанти викрадають людей на Луганщині і пам’ятники з могил – ОВА
08:22
Захисники за добу знищили 670 окупантів
08:10
Обвал будинку у Марселі: виявлені тіла двох загиблих пошуки тривають
07:56
відеоССО показали, як знищують ворожу позицію гармати
07:40
фотоУ Грузії опозиція провела мітинг за євроінтеграцію і відставку уряду
07:30
Ворог випустив за добу по Херсонщині 360 снарядів
07:20
Глава МВС Німеччини пригрозила відмовою у в'їзді російським спортсменам
07:10
Паспортизація РФ: у Токмаку окупанти вимагають українські документи і відбитки пальців
Усі новини...
Реклама: