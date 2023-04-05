У підтопленому Краматорську завершили евакуацію
Середа, 5 квітня 2023, 03:40
У Краматорську завершили евакуаційні роботи завершені після прориву шлюзу через танення снігу.
Джерело: Громадське
Деталі: За даними видання, ніхто не постраждав.
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Мер Краматорська Олександр Гончаренко розповів, що із зони підтоплення 7 людей погодились евакуюватись до "Пункту незламності". Всі інші житимуть у родичів.
Місцеві жителі скаржаться на затоплення будинків вище рівня поясу і пошкодження майна.
Конструкцію дамби укріплюють мішками з піском. Було ухвалене рішення не перекривати місце зливу, рівень води вже впав.
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