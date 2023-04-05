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У підтопленому Краматорську завершили евакуацію

Ольга Глущенко Середа, 5 квітня 2023, 03:40
У підтопленому Краматорську завершили евакуацію
фото ГУ ДСНС у Донецькій області

У Краматорську завершили евакуаційні роботи завершені після прориву шлюзу через танення снігу.

Джерело: Громадське

Деталі: За даними видання, ніхто не постраждав.

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Мер Краматорська Олександр Гончаренко розповів, що із зони підтоплення 7 людей погодились евакуюватись до "Пункту незламності". Всі інші житимуть у родичів.

Місцеві жителі скаржаться на затоплення будинків вище рівня поясу і пошкодження майна.

Конструкцію дамби укріплюють мішками з піском. Було ухвалене рішення не перекривати місце зливу, рівень води вже впав.

ВІДЕО ДНЯ
 
Підтоплення у Краматорську, 4 квітня 2023 року, фото Громадського
 

Теми: Краматорськевакуаціянадзвичайна подія
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