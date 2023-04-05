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"Фільтрація" на Запоріжжі: окупанти викрадають людей – спротив

Ольга Глущенко Середа, 5 квітня 2023, 05:38
Фільтрація на Запоріжжі: окупанти викрадають людей – спротив
фото ілюстративне, скриншот

На тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники продовжують здійснювати "фільтраційні заходи", вони викрадають людей до катівень.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Попри те, що регіон захопили понад рік тому, й росіяни навіть відзвітували про "референдум", окупанти продовжують репресії проти місцевого населення".

Деталі: Зокрема, йдеться у повідомленні ЦНС, на тижні повідомляється про низку випадків викрадення людей.

Спротив зазначає, що викрадених осіб вивозять до катівень без пояснень причини, родичам тривалий час не повідомляють, де утримуються ув’язнені.

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Теми: Запорізька областьокупація
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