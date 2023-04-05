"Фільтрація" на Запоріжжі: окупанти викрадають людей – спротив

На тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники продовжують здійснювати "фільтраційні заходи", вони викрадають людей до катівень.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Попри те, що регіон захопили понад рік тому, й росіяни навіть відзвітували про "референдум", окупанти продовжують репресії проти місцевого населення".

Деталі: Зокрема, йдеться у повідомленні ЦНС, на тижні повідомляється про низку випадків викрадення людей.

Спротив зазначає, що викрадених осіб вивозять до катівень без пояснень причини, родичам тривалий час не повідомляють, де утримуються ув’язнені.