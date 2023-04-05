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Хай відповідає в Гаазі – Британія заблокувала виступ Львової-Бєлової в Радбезі ООН

Ольга Глущенко Середа, 5 квітня 2023, 06:35
Хай відповідає в Гаазі – Британія заблокувала виступ Львової-Бєлової в Радбезі ООН
Фото AFP via Getty Images

Виступ російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН з приводу примусового вивезення українських дітей до Росії заблокувала Британія.

Джерело: The New York Times, представництво Великої Британії в ООН у Twitter

Дослівно представництво Великої Британії в ООН: "Якщо Марія Львова-Бєлова хоче розповісти про свої дії, вона може це зробити в Гаазі".

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Деталі: Представництво Великої Британії в ООН заявило, що заблокувало трансляцію, оскільки Росія запланувала виступ на засіданні Львової-Бєлової.

Відомо, що на арешт Львової-Бєлової, як і президента Росії Володимира Путіна, Міжнародний кримінальний суд видав ордер.

У ноті з описом зустрічі, поширеній російським представництвом, йдеться про те, що її мета – нібито розвіяти "навмисно спотворений наратив" західних ЗМІ та деяких інших країн про дії Росії щодо українських дітей. Росія відкидає звинувачення у примусовому вивезенні та викраденні, заявляючи, що евакуювала дітей заради їхньої безпеки і захисту.

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Британія наполягла на тому, щоб не було жодного запису заявленої Росією віртуальної зустрічі, а також заявила про відсутність їхнього представника в ООН на цій зустрічі.

Передісторія:

  • 17 березня Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.
  • За словами Львової-Бєлової, лише станом на жовтень 2022 року до РФ вивезли до 2 тисяч дітей-сиріт із соціальних закладів, а 350 дітей з Донбасу вже "прилаштовані" у прийомні родини у 16 регіонах РФ. 
  • Українська сторона зафіксувала депортацію 16 221 дитини.

Теми: Велика БританіяООНРосіядіти
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