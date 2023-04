Хай відповідає в Гаазі – Британія заблокувала виступ Львової-Бєлової в Радбезі ООН

Виступ російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН з приводу примусового вивезення українських дітей до Росії заблокувала Британія.

Джерело: The New York Times, представництво Великої Британії в ООН у Twitter

Дослівно представництво Великої Британії в ООН: "Якщо Марія Львова-Бєлова хоче розповісти про свої дії, вона може це зробити в Гаазі".

Деталі: Представництво Великої Британії в ООН заявило, що заблокувало трансляцію, оскільки Росія запланувала виступ на засіданні Львової-Бєлової.

Відомо, що на арешт Львової-Бєлової, як і президента Росії Володимира Путіна, Міжнародний кримінальний суд видав ордер.

У ноті з описом зустрічі, поширеній російським представництвом, йдеться про те, що її мета – нібито розвіяти "навмисно спотворений наратив" західних ЗМІ та деяких інших країн про дії Росії щодо українських дітей. Росія відкидає звинувачення у примусовому вивезенні та викраденні, заявляючи, що евакуювала дітей заради їхньої безпеки і захисту.

Британія наполягла на тому, щоб не було жодного запису заявленої Росією віртуальної зустрічі, а також заявила про відсутність їхнього представника в ООН на цій зустрічі.

If Maria Lvova-Belova wants to give an account of her actions, she can do so in the Hague.



3/3