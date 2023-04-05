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Звинувачення проти Трампа: наступне засідання за очної присутності планують на грудень

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 07:52
Звинувачення проти Трампа: наступне засідання за очної присутності планують на грудень
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Графік розгляду звинувачень проти 45-го президента США Дональда Трампа у справі про виплати колишній порноакторці передбачає наступне засідання за його присутності у грудні.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Наступне засідання за особистої участі Трампа планується 4 грудня 2023 року.

У юридичної команди експрезидента є час до 8 серпня підготувати свої клопотання, на які сторона звинувачення має відреагувати до 19 вересня.

Адвокат Трампа Джим Трасті казав, що очікує "потужних" клопотань і сподівається, що їм вдасться зупинити справу. Крім того, юристи Трампа шукатимуть способи зрушити подальший розгляд швидше, ніж засідання 4 грудня. 

Нагадаємо, Дональд Трамп у суді Нью-Йорка у вівторок не визнав жоден із 34 пунктів обвинувачення проти себе, після чого був офіційно звільнений з-під формального арешту й вирушив до своєї резиденції у штаті Флорида.

Детальніше про суть справи читайте у статті Порнороман Трампа: яким стане перше кримінальне звинувачення експрезиденту США.

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Теми: ТрампСШАсуд
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