Путін збирає великий Радбез: говоритиме про окуповані українські території

Президент Росії Володимир Путін 5 квітня збирає засідання Ради безпеки, на якому хоче обговорити ситуацію на окупованих Росією територіях України.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", пул кремлівських журналістів у Telegram

Дослівно канал RIA_Kremlinpool: "Путін збирає в Кремлі Великий Радбез, щоб обговорити безпеку в регіонах Росії. Йтиметься про Донбас, Запоріжжя та Херсонську область".

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Деталі: Також повідомляють, що 5 квітня до Кремля прибудуть іноземні посли – США, ЄС, Данії, Норвегії, Мексики, Сирії, – з якими в Путіна запланований окремий захід.

Крім того, у середу планується зустріч російського диктатора із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Повідомляється, що вони теж обговорять питання безпеки і, можливо, питання розміщення в Білорусії російської ядерної тактичної зброї.