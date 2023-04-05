Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський вже прибув до Польщі

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 08:47
Зеленський вже прибув до Польщі
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня прибув з офіційним візитом до Польщі. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський приїхав разом з першою леді. За час повномасштабної війни це перший випадок, коли візит українського президента анонсували заздалегідь. 

У канцелярії президента Польщі розповіли, що після того, як гостей офіційно привітає польський президент Анджей Дуда і його дружина, лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці. Опісля відбудуться переговори делегацій.

Керівник бюро міжнародної політики при канцелярії президента Марчин Пшидач, якого цитує PAP, розповів, що переговори стосуватимуться "усього спектру польсько-українських відносин, починаючи з безпекової політики". За його словами, планують піднімати і історичні питання.

О 18:00 заплановано спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського. 

У канцелярії президента Польщі запевнили, що усі служби належним чином підготовлені до організації такого візиту і він має бути безпечним. 

ВІДЕО ДНЯ

Це перший офіційний візит Зеленського до Варшави за час повномасштабної війни. Окрім того, президенти України і Польщі двічі перетиналися "у робочому режимі" в Жешуві – у грудні 2022-го і в лютому 2023 року. 

Досі за час повномасштабної війни президент України лише двічі виїздив за кордон – для візиту до Вашингтона та однією поїздкою до Лондона, Парижа і Брюсселя.

Анджей Дуда за час повномасштабної війни приїздив в Україну чотири рази, з них перший – у квітні 2022 року з балтійськими колегами, а востаннє  – у січні 2023 року на саміт "Люблінського трикутника" у Львові. 

Теми: ЗеленськийПольщадипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поплавський йде з посади ректора КНУКіМ

Резніков розповів про бункер МОУ у Гостомелі: пів Міноборони могло потрапити в полон

Стефанчук розказав, як після вторгнення хайпожери зірвали засідання Ради в "Батьківщині-Матері"

Два храми УПЦ МП на Хмельниччині перейшли до ПЦУ

У російських Курську і Бєлгороді скасували парад на 9 травня: не хочуть "провокувати" Україну

Окупанти у Бахмуті перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі – Сирський

Усі новини...
Зеленський
Зеленський закликав Чилі підтримати зусилля МКС на арешт Путіна
Зеленський провів військову нараду: заслухав Залужного, Сирського, Буданова
Зеленський привітав Фінляндію зі вступом у НАТО
Останні новини
14:21
Порошенко пригадав, як помирився із Зеленським 24 лютого
14:17
Фонди, які інвестують у нафту, фіксують відплив інвестицій: причини
14:15
Україна розпочинає експорт електроенергії в Молдову, на черзі - Польща і Словаччина
14:14
Україна експортувала майже 39 мільйонів тонн зерна в поточному маркетинговому році
14:13
Поплавський йде з посади ректора КНУКіМ
13:58
Що залишилось від найбільшого українського виробника літаків
13:57
Українські медики у прифронтовому госпіталі врятували бійця з уламками в животі та серці
13:56
15% ІТ-фахівців торік урізали виплати, майже половині переглянули зарплату – дослідження
13:55
Ніяких розкошів, навіть вагони різні – Чернишов про поїзд, який евакуював уряд 24 лютого 2022 року
13:47
ChatGPT помилково звинуватив американського професора у сексуальних домаганнях
Усі новини...
Реклама: