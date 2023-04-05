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Зеленський вже прибув до Польщі

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 08:47
Зеленський вже прибув до Польщі
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня прибув з офіційним візитом до Польщі. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський приїхав разом з першою леді. За час повномасштабної війни це перший випадок, коли візит українського президента анонсували заздалегідь. 

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У канцелярії президента Польщі розповіли, що після того, як гостей офіційно привітає польський президент Анджей Дуда і його дружина, лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці. Опісля відбудуться переговори делегацій.

Керівник бюро міжнародної політики при канцелярії президента Марчин Пшидач, якого цитує PAP, розповів, що переговори стосуватимуться "усього спектру польсько-українських відносин, починаючи з безпекової політики". За його словами, планують піднімати і історичні питання.

О 18:00 заплановано спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського. 

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У канцелярії президента Польщі запевнили, що усі служби належним чином підготовлені до організації такого візиту і він має бути безпечним. 

Це перший офіційний візит Зеленського до Варшави за час повномасштабної війни. Окрім того, президенти України і Польщі двічі перетиналися "у робочому режимі" в Жешуві – у грудні 2022-го і в лютому 2023 року. 

Досі за час повномасштабної війни президент України лише двічі виїздив за кордон – для візиту до Вашингтона та однією поїздкою до Лондона, Парижа і Брюсселя.

Анджей Дуда за час повномасштабної війни приїздив в Україну чотири рази, з них перший – у квітні 2022 року з балтійськими колегами, а востаннє  – у січні 2023 року на саміт "Люблінського трикутника" у Львові. 

Теми: ЗеленськийПольщадипломатичні відносини
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