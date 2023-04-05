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Британська розвідка: РФ шукає способи заткнути дірки в бюджеті для тривалої війни

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 09:31
Британська розвідка: РФ шукає способи заткнути дірки в бюджеті для тривалої війни
Російські рублі. Фото pixabay.com

Російські чиновники шукають способи заткнути дірки бюджеті, плануючи тривалу війну проти України. 

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в середу.

Один із таких способів – випуск частини суверенного боргу Росії в іноземній валюті. 28 вересня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін повідомив про таку можливість.

Цей крок майже напевно свідчить, що Росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, які вона вважає "дружніми". Коли це буде зроблено, інвестори з інших країн зможуть купувати суверенний борг Росії і, отже, фінансувати деякі майбутні дефіцити російського бюджету. 

Такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення Росії до України, відзначає британська розвідка.

Останніми місяцями російські банки були основними суб'єктами, що купували російський державний борг. Однак вони навряд чи зможуть повністю фінансувати очікуваний майбутній дефіцит бюджету.

Російські чиновники, ймовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один із способів заткнути дірки у російських фінансах, оскільки вони планують тривалу війну в Україні, наголосили у Міноборони Британії. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться Росії реалізувати ці заходи.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні британська розвідка допустила, що у Росії працюють над створенням нових приватних військових компаній, які могли б стати альтернативною "групі Вагнера" у війні проти України.

Теми: Росіявійнабюджет
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