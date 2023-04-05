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ЗСУ успішно контратакували росіян біля Авдіївки – ISW

Станіслав ПогоріловСереда, 5 квітня 2023, 11:16
ЗСУ успішно контратакували росіян біля Авдіївки – ISW
Фото: Getty Images

Збройні сили провели успішну контратаку біля населеного пункту Авдіївка на Донеччині, стверджують аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Українські сили, ймовірно, провели контратаку на північний схід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, вказують на те, що українські сили, ймовірно, відбили позиції на північний захід від Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки) і просунулися впритул до населеного пункту".

Деталі: У той же час, кажуть фахівці ISW, незрозуміло, чи українські сили все ще утримують ці позиції, чи вони провели розвідувальну операцію і згодом залишили цей район.

Також аналітики стверджують, що окупанти не проводили жодних підтверджених наземних атак на заході Донеччини 4 квітня.

Що було раніше: За даними Генштабу, минулої доби українські захисники уразили 11 районів зосередження ворога і 3 пункти управління ворога, а також відбили понад 60 атак росіян. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. В той же час ворог обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка.

Теми: АвдіївкавійнаДонецька область
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