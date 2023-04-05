"Укроборонпром" трансформують у 5 галузевих холдингів – гендиректор

Державний концерн "Укроборонпром" планують трансформувати у невеликий корпоративний центр і п'ять галузевих науково-виробничих об'єднань.

Джерело: гендиректор держконцерну Юрій Гусєв в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Гусєва: "Це (буде) керуюча компанія, яка належить державі. Далі корпоративному центру належать галузеві холдинги, і вони, у свою чергу, мають пакети акцій виробничих підприємств у формі товариств з обмеженою відповідальністю.

Ми плануємо, що 63 підприємства стануть основою для п'яти галузевих науково-виробничих об'єднань – бронетехніка, авіаремонт, високоточне озброєння і боєприпаси, радарні системи і морські системи. І це все має бути зовсім у новому форматі – відповідно до принципів корпоративного управління OECD, стандартів НАТО".

Деталі: Ще одним холдингом, за словами Гусєва, може стати напрям безпілотної авіації, який наразі активно розвивається.

Гендиректор уточнив, що з урахуванням одного нового підприємства наразі у держконцерні 119 є компаній.

Три підприємства, які опікуються купівлею озброєння на зовнішніх ринках, передали за час війни до Міністерства оборони (два з них – тимчасово).

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Гусєв додав, що деякі підприємства не увійдуть до галузевих холдингів (наприклад спецекспортери) і будуть у прямому підпорядкуванні корпоративного центру.

Він нагадав, що модель трансформації концерну в сучасну оборонну компанію реалізовують в межах окремого закону, який президент Володимир Зеленський підписав у жовтні 2021 року, і в межах рішення Кабміну від 21 березня цього року про створення АТ "Українська оборонна промисловість" шляхом перетворення держконцерну "Укроборонпром".

Гусєв повідомив, що трохи більше ніж за рік "Укроборонпром" трансформував 28 державних підприємств у ТОВ.

Він також пояснив, що форму АТ для "Української оборонної промисловості" обрали для того, щоб, з одного боку, відповідати стандартам корпоративного управління, з іншого – стати партнером для міжнародних компаній, з якими "Укроборонпром" почав активно співпрацювати ще до початку повномасштабної війни.



