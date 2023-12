Міністр оборони Литви відвідав Харків

Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас у рамках поїздки в Україну відвідав Харків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він та його український колега Олексій Резніков розповіли у своїх Twitter.

Про візит Анушаускаса до Харкова стало відомо вже після його завершення – литовський міністр розповів про зустрічі в місті пізно ввечері у вівторок.

Реклама:

Анушаускас зазначив, що був у Харкові разом з Резніковим і зустрічався там з керівником Харківської військово-цивільної адміністрації Олегом Сигєгубовим, мером Ігорем Тереховим, очільником харківського гарнізону, бригадним генералом Сергієм Мельником.

Kharkiv. Intensive meetings, conversations with the Minister of Defense of Ukraine @oleksiireznikov, head of the Kharkiv garrison and Brigadier General Serhii Melnyk, head of Kharkiv military administration Oleh Siniehubov and mayor Ihor Terekhov. pic.twitter.com/Jf5XIwxvmh