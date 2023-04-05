Міністр оборони Литви відвідав Харків

Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас у рамках поїздки в Україну відвідав Харків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він та його український колега Олексій Резніков розповіли у своїх Twitter.

Про візит Анушаускаса до Харкова стало відомо вже після його завершення – литовський міністр розповів про зустрічі в місті пізно ввечері у вівторок.

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Анушаускас зазначив, що був у Харкові разом з Резніковим і зустрічався там з керівником Харківської військово-цивільної адміністрації Олегом Сигєгубовим, мером Ігорем Тереховим, очільником харківського гарнізону, бригадним генералом Сергієм Мельником.

Kharkiv. Intensive meetings, conversations with the Minister of Defense of Ukraine @oleksiireznikov, head of the Kharkiv garrison and Brigadier General Serhii Melnyk, head of Kharkiv military administration Oleh Siniehubov and mayor Ihor Terekhov. pic.twitter.com/Jf5XIwxvmh — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 4, 2023

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"Завжди радий бачити мого друга Олексія Резнікова. Він знає, що Литва з Україною - до перемоги", - додав Анушаускас.

Міністр оборони України розповів, що вони з литовським колегою побували у самому Харкові та у його передмістях.

"Друге найбільше місто України розташоване лише за 40 км від кордону з терористичною державою. Живе під обстрілами. З такими друзями, як Литва, ми відновимо мир та відбудуємо наші міста", - написав Резніков.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа наприкінці березня анонсував підготовку чергового пакета військової допомоги для України.

Тим часом міністр оборони Литви закликав не відволікатися на заяви Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі.