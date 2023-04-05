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У Києві не скасують комендантську на Великдень

Ірина БалачукСереда, 5 квітня 2023, 11:54
У Києві не скасують комендантську на Великдень
Фото з сайту pixabay.com

Київська влада не буде скасовувати комендантську годину на Великдень, 16 квітня.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "У ніч на Великдень, 16 квітня, комендантська година триватиме як завжди з 00.00 до 05.00. Без змін. В першу чергу для безпеки самих киян і гостей столиці".

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Деталі: Водночас він запевнив, що потреби вірян на Великдень будуть повністю задоволені. Зокрема, від ночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюватимуть онлайн центральними телевізійними каналами, на інтернет-платформі Youtube та у Facebook. А після завершення комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик.

Попко закликав мешканців поставитися до цього з відповідальністю і з розумінням вимог воєнного стану.

Він також просить столичних жителів не намагатися освятити кошики відразу по закінченню комендантської години, щоб не скупчуватися у великих кількостях в середині та біля храмів.

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"Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Священнослужителі усім освятять великодні кошики! І не забувайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні небезпеки – прямуйте в найближче укриття. Бережіть себе і близьких", – наголосив Попко.

Для довідки: Комендантська година має різні часові межі у різних областях України – вони затверджені місцевими військовими адміністраціями.

Станом на 5 квітня обласні військові адміністрації про скасування чи корегування часу комендантської години на Великдень не повідомляли.

Під час комендантської години заборонено: перебувати на вулиці та у громадських місцях; переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.  

Теми: Київсвяткуваннякомендантська година
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