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Зеленський і Дуда зустрілись у Варшаві

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 5 квітня 2023, 12:25
Зеленський і Дуда зустрілись у Варшаві
Подружжя Зеленських на церемонії зустрічі у Варшаві, скриншот

Президент Польщі Анджей Дуда зустрів у Варшаві президента України Володимира Зеленського, який прибув до польської столиці разом з дружиною Оленою.

Як повідомляє "Європейська правда", церемонію зустрічі транслював онлайн Офіс президента України.

Президент Дуда разом з дружиною Агатою привітали подружжя Зеленських у президентському палаці.

 

Церемонія зустрічі пройшла з військовими почестями та з оркестром.

Зеленський прибув до Польщі вранці 5 квітня.

 

Згідно з планом візиту, лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці.

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Опісля відбудуться переговори у складі делегацій.

Теми переговорів - військова допомога Україні, післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу і НАТО, а також історичні питання.

О 18:00 заплановано спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського. 

Це перший офіційний візит Зеленського до Варшави за час повномасштабної війни. Окрім того, президенти України і Польщі двічі перетиналися "у робочому режимі" в Жешуві - у грудні 2022-го і в лютому 2023 року. 

Досі за час повномасштабної війни президент України лише двічі виїздив за кордон – для візиту до Вашингтона та однією поїздкою до Лондона, Парижа і Брюсселя.

Теми: ЗеленськийПольща
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