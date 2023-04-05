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Посол КНР назвав "риторичним прийомом" заяви про "безмежну дружбу" з Росією

Тетяна ЛозовенкоСереда, 5 квітня 2023, 13:13
Посол КНР назвав риторичним прийомом заяви про безмежну дружбу з Росією
ФУ цОНГ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Посол Китаю в ЄС Фу Цонг назвав "риторичним прийомом" заяви про "безмежну дружбу" КНР із Росією.

Джерело: The New York Times із посиланням на інтерв’ю Фу Цонга, РБК із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Деталі: Фу Цонг заявив, що Китай не був на боці Росії у війні, і що деякі люди навмисно неправильно інтерпретують декларацію про "безмежну дружбу" КНР та РФ, підписану напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

За його словами, які наводить NYT, зв’язки між країнами можуть бути не такими безмежними, як колись заявляли їхні лідери.

 "Безмежність" – це не що інше, як риторика", – наголосив Фу Цонг.

Він наголосив, що Китай не визнає зусиль РФ з окупації українських територій, включаючи Крим і Донбас, і не надавав військову допомогу РФ.

За його словами, Пекін не засудив вторгнення, оскільки розуміє заяви Росії про оборонну війну проти посягань НАТО, а також тому, що його уряд вважає "першопричини складнішими", ніж кажуть західні лідери.

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Як наполягає Фу Цонг, те, що Сі Цзіньпін досі не зателефонував Володимиру Зеленському, не має великого значення. За його словами, між Україною та КНР відбуваються часті контакти на нижчому рівні.

"Я знаю, що люди зациклені на президентському дзвінку. Той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні", – додав Фу Цонг.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи його слова, заявив, що Кремль орієнтується на "зміст і дух контактів", які відбулися у Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна в Москві, і саме вони "повною мірою висвітлюють весь спектр питань, які перебувають на спільному порядку денному".

Теми: КитайРосіядипломатичні відносиниМЗС
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