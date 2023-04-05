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89% українців позитивно ставляться до ЄС, 79% - до НАТО

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 14:55

Переважна більшість українців висловлюють позитивне ставлення до Європейського Союзу та НАТО серед різних міжнародних організацій.

Про це свідчить опитування Центру Разумкова, яке у середу представив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Згідно з опитуванням, українці висловлюють найпозитивніше ставлення до Європейського Союзу (89%) та НАТО (79%). За ними йдуть такі організації, як Організація об’єднаних націй, Міжнародний валютний фонд та Міжнародний комітет Червоного хреста.

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"З-поміж міжнародних організацій та об’єднань більшість респондентів висловлюють позитивне ставлення до Європейського Союзу – 89%, НАТО – 79%, ООН – 70%, Міжнародного валютного фонду – 64,5%, Міжнародного комітету Червоного Хреста – 63%, ОБСЄ – 58%", - сказав Биченко.

Крім того, за результатами опитування, 48% громадян позитивно ставляться до МАГАТЕ.

А ось щодо СНД переважає протилежне ставлення – 65% опитаних оцінюють організацію негативно.

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У дослідженні взяли участь 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. 

Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Опитування проведене в лютому-березні 2023 року соціологічною службою Центру Разумкова в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії.

Нагадаємо, результати Всеукраїнського опитування Міжнародного республіканського інституту за березень показали, що підтримка вступу України до НАТО і ЄС серед українців зросла до рекордного рівня – 82% і 85% відповідно.

Теми: НАТОЄС
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