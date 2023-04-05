Більше 90% українців негативно ставляться до Росії, на 2 місці Білорусь – опитування

Переважна більшість українців з усіх регіонів, або 94%, негативно ставляться до Росії, свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на презентацію соцопитування

Деталі: За словами директора соцслужби Центру Разумкова Андрія Биченко, окрім Росії, 81% українців негативно ставляться до Білорусі, 73,5% - до Ірану, 60% - до Китаю і 46,5% - до Угорщини.

Негативне ставлення до Росії висловлює переважна більшість жителів усіх регіонів — від 90% жителів Сходу до 97% жителів Центрального регіону.

Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, ставляться до Росії негативно 95,5%, серед тих, хто спілкується російською, — 88%.

Найкраще українці ставляться до Польщі, Великої Британії, Литви, Естонії, Латвії та Канади.

У дослідженні взяли участь 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

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Опитування проведено в лютому- березні 2023 року соціологічною службою Центру Разумкова в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії.