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Дуда розповів, скільки винищувачів МіГ-29 Польща передає Україні

Середа, 5 квітня 2023, 15:38
Дуда розповів, скільки винищувачів МіГ-29 Польща передає Україні
Анджей Дуда, Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже підготувала до передачі Україні ще вісім винищувачів МіГ-29.

Про це він сказав у Варшаві на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

Дуда повідомив, що чотири винищувачі українським збройним силам передали в останні місяці. Ще чотири передають зараз, тобто загалом - вісім.

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"Ми готові, я говорив про це з президентом, передати ще шість, які зараз готують для цього. Ми припускаємо, що вони можуть бути передані досить скоро", - сказав Дуда.

Він також додав, що у Польщі ще залишаються МіГи, які пройшли модернізацію і зараз адаптовані до стандартів НАТО, передусім з точки зору зв'язку, питань, пов'язаних з можливістю виконувати, наприклад, місію повітряного патрулювання в рамках НАТО.

"Ці МіГи нам ще знадобляться, але на цей момент вони будуть розбавлені новими літаками, які надійдуть у наше розпорядження... Я вважаю, що в майбутньому ми зможемо передати весь наш парк літаків МіГ-29, який залишився, якщо це буде необхідно. З точки зору їх передачі потрібна буде згода союзників, в першу чергу США", - додав польський президент.

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Раніше Варшава підтвердила, що передала Україні певну кількість винищувачів, але точну кількість не називали.

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Перші чотири з них уже відправили в Україну.

Теми: винищувачіПольщаУкраїна
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