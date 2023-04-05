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НАБУ провело обшуки в Харківській ОВА

Тетяна ЛозовенкоСереда, 5 квітня 2023, 17:02
НАБУ провело обшуки в Харківській ОВА
ФОТО НАБУ

Національне антикорупційне бюро України 5 квітня провело обшуки у підрозділах Харківської обласної військової адміністрації.

Джерело: пресслужба Харківської ОВА, пресслужба НАБУ

Дослівно: "Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку". 

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Деталі: У Харківській ОВА запевнили, що всебічно співпрацюють з НАБУ, надають детективам усі запитувані документи та необхідну інформацію.

Доповнено: У НАБУ підтвердили, що за процесуального керівництва прокурорів САП детективи провели обшуки у Харківській військово-цивільній адміністрації. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються відповідно до законодавства, як наголошують в НАБУ.

Заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська повідомила, що обшуки провели у тому числі на її робочому місці. 

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Теми: НАБУХарківська областьобшуки
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