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Росіяни вирили 7 км окопів на пляжах біля Євпаторії: супутникові знімки

Тетяна ЛозовенкоСереда, 5 квітня 2023, 17:36
Росіяни вирили 7 км окопів на пляжах біля Євпаторії: супутникові знімки
Окопи на пляжах біля Євпаторії, супутникове фото за 16 березня, Схеми

Російські військові в окупованому Криму вирили лінію окопів, протяжністю понад 7 км, на узбережжі Євпаторії та неподалік міста.

Джерело: Схеми із посиланням на супутникові знімки 

Деталі: Супутникові знімки свідчать, що на узбережжі від Євпаторії до села Заозерного російські війська вирили лінію окопів, протяжністю 7 км 800 м. Про це свідчать супутникові знімки, які є в розпорядженні Крим.Реалії та проєкту Радіо Свобода "Схеми".

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"Схеми" наголошують, що ще на початку березня цього року протяжність споруд була трохи більшою за 3,5 км. 

Супутникове фото за 16 березня
Супутникове фото за 16 березня
 
Скрін з мапи 

Що цьому передувало: 

  • У березні цього року набула розголосу інформація про те, що в окупованому Криму будують укріплювальні споруди просто на пляжах біля Євпаторії. В соцмережах публікували відповідні відео.
  • Призначений Росією "глава" Криму Сергій Аксьонов заявляв, що Україна нібито не зможе деокупувати півострів завдяки фортифікації та формуванню оборони. 

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Теми: КримЄвпаторіябудівництвовійна
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