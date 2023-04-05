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Росіяни вирили 7 км окопів на пляжах біля Євпаторії: супутникові знімки

Тетяна ЛозовенкоСереда, 5 квітня 2023, 17:36
Росіяни вирили 7 км окопів на пляжах біля Євпаторії: супутникові знімки
Окопи на пляжах біля Євпаторії, супутникове фото за 16 березня, Схеми

Російські військові в окупованому Криму вирили лінію окопів, протяжністю понад 7 км, на узбережжі Євпаторії та неподалік міста.

Джерело: Схеми із посиланням на супутникові знімки 

Деталі: Супутникові знімки свідчать, що на узбережжі від Євпаторії до села Заозерного російські війська вирили лінію окопів, протяжністю 7 км 800 м. Про це свідчать супутникові знімки, які є в розпорядженні Крим.Реалії та проєкту Радіо Свобода "Схеми".

"Схеми" наголошують, що ще на початку березня цього року протяжність споруд була трохи більшою за 3,5 км. 

Супутникове фото за 16 березня
Супутникове фото за 16 березня
 
Скрін з мапи 

Що цьому передувало: 

  • У березні цього року набула розголосу інформація про те, що в окупованому Криму будують укріплювальні споруди просто на пляжах біля Євпаторії. В соцмережах публікували відповідні відео.
  • Призначений Росією "глава" Криму Сергій Аксьонов заявляв, що Україна нібито не зможе деокупувати півострів завдяки фортифікації та формуванню оборони. 

Теми: КримЄвпаторіябудівництвовійна
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