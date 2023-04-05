Росіяни вирили 7 км окопів на пляжах біля Євпаторії: супутникові знімки

Російські військові в окупованому Криму вирили лінію окопів, протяжністю понад 7 км, на узбережжі Євпаторії та неподалік міста.

Джерело: Схеми із посиланням на супутникові знімки

Деталі: Супутникові знімки свідчать, що на узбережжі від Євпаторії до села Заозерного російські війська вирили лінію окопів, протяжністю 7 км 800 м. Про це свідчать супутникові знімки, які є в розпорядженні Крим.Реалії та проєкту Радіо Свобода "Схеми".

"Схеми" наголошують, що ще на початку березня цього року протяжність споруд була трохи більшою за 3,5 км.

Супутникове фото за 16 березня

Скрін з мапи

Що цьому передувало: