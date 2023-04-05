РФ вдарила по центру Берислава і комунальним підприємствам Херсона

Російські військові 5 квітня обстріляли з артилерії центр Берислава, поранивши одну людину, у Херсоні влучили у комунальні підприємства.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА, очільник Бериславської РДА Володимир Літвінов у Telegram

Деталі: Окупанти поцілили з артилерії в центральну частину Берислава, внаслідок чого пошкоджена будівля магазину. Є один поранений, його доставили до лікарні.

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У Херсоні окупанти влучили у два комунальних підприємства. Загиблих та поранених немає. Внаслідок обстрілу в одному підприємств пошкоджена стіна будівлі на території, асфальтне покриття на подвір'ї та вибиті вікна. В другому – зруйнована адмінбудівля.