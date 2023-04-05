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Ступці оголосили підозру за п’яне ДТП

Валентина РоманенкоСереда, 5 квітня 2023, 18:22
Ступці оголосили підозру за п’яне ДТП
фото прокуратури

Актору Остапу Ступці, який потрапив у ДТП у Києві, оголосили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Подія сталася у вівторок 4 квітня у Голосіївському районі столиці. За даними слідства, водій автомобіля Range Rover (Ступка –ред.), рухаючись по вулиці Федорова в напрямку перехрестя з вулицею Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi.

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Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

За даними поліції, потерпілий перебуває у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, а водій позашляховика затриманий і буде поміщений до ізолятору тимчасового тримання.

Дослівно прокуратура: "Водія Range Rover, 1967 року народження, затримали на місці події. Прилад "Драгер" показав 1,62 проміле алкоголю в його крові. 

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Наразі порушнику повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу (у вигляді домашнього арешту –ред.).

Автомобіль, яким керував підозрюваний вилучено. Вирішується питання про арешт транспортного засобу".

Додатково: Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Що передувало: 4-го квітня український актор Остап Ступка потрапив у ДТП у Голосіївському районі столиці. Цю інформацію підтвердили УП джерела в правоохоронних органах.

Інцидент трапився близько 23 години ночі. Ступка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в’їхав на своєму позашляховику Range Rover у легковий автомобіль Mitsubishi, який був припаркований на зупинці.

Згодом, актор вийшов на зв'язок з журналістами, зауваживши, що не може нічого розповідати. "Ні, не можу коментувати. Взагалі ніяк не можу коментувати", – сказав він.

Теми: ДТПКиїв
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