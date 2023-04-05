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Путін зібрав колаборантів і вимагає від них "боротися з неонацизмом" в окупації

Альона Мазуренко Середа, 5 квітня 2023, 18:55
Путін зібрав колаборантів і вимагає від них боротися з неонацизмом в окупації
фото: РИА Новости

Російський диктатор Володимир Путін зібрав очільників анексованих областей України і заявив їм, що потрібно боротися на території України з "пропагандою неонацистів" та криміналом. 

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Противник використовує для залякування людей своє недобите підпілля. В тому числі різного роду неонацистські та інші радикальні угрупування. Тут діяти треба жорстко і ефективно. Має бути контроль за ситуацією".

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Деталі: На думку диктатора, в окупації панує кримінал і він хвилюється, що боєприпаси з фронту будуть вивозити на територію Росії.

Путін також бажає інтегрувати окуповані регіони в правовий простір Росії. Він заявив, що потрібно залучати до цього процесу (охорони правопорядку в окупації) місцеве населення, але це мають бути "перевірені професіонали".

Він доручив до 1 червня створити на окупованих територіях російські спецслужби.

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Диктатор вважає, що до підготовки "терактів" (ймовірно, так Путін називає ліквідацію колаборантів - ред.) залучили "потенціал третіх країн".

Російський президент заявив головним колаборантам, що потрібно "жорстко припиняти пропаганду неонацистів та їхніх покровителів, викривати брехню і підтасовування фактів".

Теми: ПутінРосіяокупаціяколаборація
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