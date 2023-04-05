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БТР, міномети та системи ППО: Зеленський розповів про пакет військової допомоги від Польщі

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 20:04

Польща і Україна погодили новий пакет військової допомоги, який включатиме бронетранспортери, системи ППО, міномети та інше озброєння.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції у Варшаві польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, пише "Європейська правда".

"Погоджений дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет. Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних ПЗРК Piorun, МіГів та іншого озброєння, якого ми так потребуємо", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що йдеться не лише про підтримку, а й про двосторонню співпрацю, зокрема у форматі закупівель. Це, за словами Зеленського, посилює оборонний потенціал як України, так і Польщі.

Раніше повідомлялося, що Польща та Україна підписали меморандуми про співпрацю у відновленні України та угоду про співпрацю у спільному виробництві 125-мм танкових боєприпасів.

Також стало відомо, що Україна придбає у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak польського виробництва.

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Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже підготувала до передачі Україні вісім винищувачів МіГ-29.

Теми: ПольщаЗеленськийзброя
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