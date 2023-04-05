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У центрі Москви горить Міноборони

Євген КізіловСереда, 5 квітня 2023, 20:13
У центрі Москви горить Міноборони
ілюстративне фото, getty images

У будівлі Міноборони на вулиці Знам'янка в центрі Москви спалахнула пожежа.

Джерело: ТАСС із посиланням на екстрені служби

Деталі: Повідомляють, що по вулиці Знам'янка, 19 горить одна з будівель Міноборони. Пожежі присвоєно другий рівень складності з п'яти можливих.

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На місці працюють екстрені служби.

Телеграм-канал 112 опублікував кадри з димом над Міноборони. За даними каналу, джерело загоряння розташоване в кабінеті на п'ятому поверсі.

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Доповнено: Пізніше ТАСС із посиланням на ті самі екстрені служби повідомив, що причиною пожежі в будівлі Міноборони нібито став "аварійний режим електромережі".

Теми: РосіяМіноборонипожежа
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