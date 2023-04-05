США вперше запровадили санкції проти представників суддівської влади Грузії

Сполучені Штати в середу запровадили санкції проти чотирьох грузинських суддів і членів Вищої ради юстиції Грузії, відповідальної за призначення суддів у країні, через "причетність до серйозної корупції".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Американські санкції були запроваджені проти Михеїла Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Іраклія Шенгелія і Валеріана Церцвадзе. Їх додали до "чорного списку", що передбачає візові обмеження для них і членів їхніх сімей.

Як зазначають грузинські ЗМІ, щодо представників судової влади Грузії такі заходи вживаються вперше.

"Ці особи зловживали своїм становищем на посадах голів судів і членів Вищої ради юстиції Грузії, підриваючи верховенство закону і довіру суспільства до судової системи Грузії", – заявив державний секретар США.

Блінкен у заяві додав, що США продовжують підтримувати демократію та верховенство права у Грузії та "продовжуватимуть сприяти притягненню до відповідальності тих, хто зловживає державною владою заради особистої вигоди".

Минулого місяця державний департамент США заявляв, що Вашингтон може накласти санкції на причетних до порушення прав людини у зв'язку із ухваленням натоді суперечливого законопроєкту про "іноагентів" у Грузії.

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Після кількох днів протестів грузинська влада пішла на поступки й зірвала ухвалення законопроєкту.