На кордоні з Білоруссю поставили величезний екран: показує сусідам Бучу і Зеленського

На українсько-білоруському кордоні поставили проєктор, на якому транслюють у Білорусь ролики про війну, кадри з Бучі та звернення президента України Володимира Зеленського.

Джерело: опозиційні білоруські видання "Белсат" і "Зеркало"

Деталі: Повідомляється, що величезний проєктор з'явився поруч із кордоном у Житомирській області. Те, що він показує, добре видно і чутно в Білорусі.

На білборді крутять нарізку з виступу Лукашенка, де він обіцяє підтримувати Росію, кадри наслідків ударів по українським містам, завданих з території Білорусі, і загиблих у Бучі. У відео також показали БЧБ-прапори, які українці вивішували на кордоні, і уривок звернення президента України Володимира Зеленського до білорусів із закликом не брати участі у війні.

На границе с Беларусью поставили огромный экран: показывает соседям Бучу и Зеленского pic.twitter.com/RAveCnELg1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 5, 2023

За інформацією "Белсат", Держприкордонкомітет Білорусі поки що ніяк не коментував появу проєктора. Але раніше відомство неодноразово нарікало, що українці "провокують" білоруських прикордонників. Наприклад, засилали в Білорусь безпілотники, вивішували БЧБ-прапор, співали гімн України та інші пісні.