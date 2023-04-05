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На кордоні з Білоруссю поставили величезний екран: показує сусідам Бучу і Зеленського

Євген КізіловСереда, 5 квітня 2023, 21:03
На кордоні з Білоруссю поставили величезний екран: показує сусідам Бучу і Зеленського
Getty Images

На українсько-білоруському кордоні поставили проєктор, на якому транслюють у Білорусь ролики про війну, кадри з Бучі та звернення президента України Володимира Зеленського.

Джерело: опозиційні білоруські видання "Белсат" і "Зеркало"

Деталі: Повідомляється, що величезний проєктор з'явився поруч із кордоном у Житомирській області. Те, що він показує, добре видно і чутно в Білорусі.

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На білборді крутять нарізку з виступу Лукашенка, де він обіцяє підтримувати Росію, кадри наслідків ударів по українським містам, завданих з території Білорусі, і загиблих у Бучі. У відео також показали БЧБ-прапори, які українці вивішували на кордоні, і уривок звернення президента України Володимира Зеленського до білорусів із закликом не брати участі у війні.

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За інформацією "Белсат", Держприкордонкомітет Білорусі поки що ніяк не коментував появу проєктора. Але раніше відомство неодноразово нарікало, що українці "провокують" білоруських прикордонників. Наприклад, засилали в Білорусь безпілотники, вивішували БЧБ-прапор, співали гімн України та інші пісні.

Теми: БілорусьБучаЗеленський
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