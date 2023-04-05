Захисники показали роботу з високоточними снарядами Excalibur
Середа, 5 квітня 2023, 21:30
Українські захисники показали роботу з американськими високоточними снарядами Excalibur.
Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook
Пряма мова військового Володимира, який працює з артилерійськими розрахунками: "Для ефективного виснаження ворога велике значення має вплив артилерії та використання високоточних снарядів Excalibur.
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Постійне вогневе ураження, яке цілодобово здійснювали наші артилеристи на Правобережжі, призвело до втрати противником величезної кількості техніки, зокрема, двох комплексів С-300, з яких ворог обстрілював Миколаїв".
Деталі: Захисники розповідають про те, що з першого чи другого пострілу техніка ворога починає горіти.
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