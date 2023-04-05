Захисники показали роботу з високоточними снарядами Excalibur

Українські захисники показали роботу з американськими високоточними снарядами Excalibur.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова військового Володимира, який працює з артилерійськими розрахунками: "Для ефективного виснаження ворога велике значення має вплив артилерії та використання високоточних снарядів Excalibur.

Постійне вогневе ураження, яке цілодобово здійснювали наші артилеристи на Правобережжі, призвело до втрати противником величезної кількості техніки, зокрема, двох комплексів С-300, з яких ворог обстрілював Миколаїв".

Деталі: Захисники розповідають про те, що з першого чи другого пострілу техніка ворога починає горіти.