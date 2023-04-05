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Якщо Китай дасть Росії летальну зброю, це буде "історична помилка" – генсек НАТО

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 21:39
Якщо Китай дасть Росії летальну зброю, це буде історична помилка – генсек НАТО
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО GETTY IMAGES

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу закликав Китай не надавати Росії летальну військову допомогу, заявивши, що цей крок стане "історичною помилкою" Пекіна.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі за підсумками міністерської зустрічі НАТО, передає кореспондент "Європейської правди".

Столтенберг підкреслив, що Китай відмовляється засуджувати російську агресію, підтримує російську пропаганду та економіку, а також співпрацює у військовій сфері в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Члени Альянсу чітко заявили, що будь-яке надання Китаєм летальної допомоги Росії було б історичною помилкою з глибокими наслідками", – підкреслив він, додавши, що на цьому тлі єдність НАТО є важливою як ніколи.

Пізніше генсек Альянсу уточнив, що наразі немає жодного підтвердженого факту надання китайської летальної допомоги Росії.

"Але ми дуже уважно стежимо за цим. І ми також дуже чітко заявляємо, що це буде великою помилкою", – зазначив Столтенберг і додав, що НАТО повинен чітко усвідомлювати ці питання у нашій взаємодії з Китаєм.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США мають у своєму розпорядженні розвіддані про те, що китайський уряд розглядає можливість постачання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні в Україні.

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У Білому домі розповіли, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима про серйозні наслідки для нього в разі надання летальної допомоги Росії.

Теми: КитайРосіяНАТОзброя
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