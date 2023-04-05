Зеленський закликав Польщу проявити лідерство в авіаційній коаліції

Під час візиту до Польщі президент Володимир Зеленський закликав країну проявити лідерство в авіаційній коаліції й допомогти Україні отримати сучасні винищувачі F-16.

Джерело: промова президента у Варшаві

Пряма мова: "Коли битва вимагає артилерії, її варто надати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій.

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Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати уваги, як відреагують у Росії на літаки в нас, не варто гадати, яке число матиме безпечніший вигляд поруч із літерою F – 16 чи якесь інше. Варто діяти!

Діяти так само, як ваше лідерство проявило себе в танковій коаліції. Вірю, що проявиться і в авіаційній коаліції".

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