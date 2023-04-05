Зеленський закликав Польщу проявити лідерство в авіаційній коаліції

Під час візиту до Польщі президент Володимир Зеленський закликав країну проявити лідерство в авіаційній коаліції й допомогти Україні отримати сучасні винищувачі F-16.

Джерело: промова президента у Варшаві

Пряма мова: "Коли битва вимагає артилерії, її варто надати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій.

Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати уваги, як відреагують у Росії на літаки в нас, не варто гадати, яке число матиме безпечніший вигляд поруч із літерою F – 16 чи якесь інше. Варто діяти!

Діяти так само, як ваше лідерство проявило себе в танковій коаліції. Вірю, що проявиться і в авіаційній коаліції".

Нагадаємо:

Польща передала Україні декілька перших винищувачів МіГ-29.

4 квітня відбулось перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба після засідання також заявив, що питання надання Україні Плану дій членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному.

Кулеба розповів, що обговорював у Брюсселі питання надання Україні винищувачів F-16.