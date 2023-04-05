Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський закликав Польщу проявити лідерство в авіаційній коаліції

Альона Мазуренко Середа, 5 квітня 2023, 23:22
Зеленський закликав Польщу проявити лідерство в авіаційній коаліції
фото: ОП

Під час візиту до Польщі президент Володимир Зеленський закликав країну проявити лідерство в авіаційній коаліції й допомогти Україні отримати сучасні винищувачі F-16.

Джерело: промова президента у Варшаві

Пряма мова: "Коли битва вимагає артилерії, її варто надати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій.

Реклама:

Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати уваги, як відреагують у Росії на літаки в нас, не варто гадати, яке число матиме безпечніший вигляд поруч із літерою F – 16 чи якесь інше. Варто діяти!

Діяти так само, як ваше лідерство проявило себе в танковій коаліції. Вірю, що проявиться і в авіаційній коаліції".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Польща передала Україні декілька перших винищувачів МіГ-29.
  • 4 квітня відбулось перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба після засідання також заявив, що питання надання Україні Плану дій членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному.
  • Кулеба розповів, що обговорював у Брюсселі питання надання Україні винищувачів F-16.

Теми: авіаЗеленськийПольщавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
БТР, міномети та системи ППО: Зеленський розповів про пакет військової допомоги від Польщі
Захисники показали роботу з високоточними снарядами Excalibur
У ЄС не можуть домовитись, як витратити 1 млрд євро на боєприпаси для України – ЗМІ
Росія планує перекинути частину військ з Білорусі на схід України
Останні новини
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
Усі новини...
Реклама: