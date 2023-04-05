Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський закликав Польщу проявити лідерство в авіаційній коаліції

Альона Мазуренко Середа, 5 квітня 2023, 23:22
Зеленський закликав Польщу проявити лідерство в авіаційній коаліції
фото: ОП

Під час візиту до Польщі президент Володимир Зеленський закликав країну проявити лідерство в авіаційній коаліції й допомогти Україні отримати сучасні винищувачі F-16.

Джерело: промова президента у Варшаві

Пряма мова: "Коли битва вимагає артилерії, її варто надати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій.

Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати уваги, як відреагують у Росії на літаки в нас, не варто гадати, яке число матиме безпечніший вигляд поруч із літерою F – 16 чи якесь інше. Варто діяти!

Діяти так само, як ваше лідерство проявило себе в танковій коаліції. Вірю, що проявиться і в авіаційній коаліції".

Нагадаємо: 

  • Польща передала Україні декілька перших винищувачів МіГ-29.
  • 4 квітня відбулось перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба після засідання також заявив, що питання надання Україні Плану дій членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному.
  • Кулеба розповів, що обговорював у Брюсселі питання надання Україні винищувачів F-16.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: авіаЗеленськийПольщавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1

В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені "Української правди": УП звертається в СБУ

відеоСБУ показала ексклюзивні кадри зі звільненими бранцями РФ

Заволодіння 500 мільйонами: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

фото, відеоУкраїна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Усі новини...
БТР, міномети та системи ППО: Зеленський розповів про пакет військової допомоги від Польщі
Захисники показали роботу з високоточними снарядами Excalibur
У ЄС не можуть домовитись, як витратити 1 млрд євро на боєприпаси для України – ЗМІ
Росія планує перекинути частину військ з Білорусі на схід України
Останні новини
22:00
В Росії хочуть розсилати повістки по інтернету: ухилянтам заборонять виїзд з країни
21:46
Ветерани зможуть отримати грант на власний бізнес: що для цього потрібно
21:33
США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні
21:21
В "Антонові" очікують, що друга "Мрія" приноситиме $30 мільйонів щороку
21:10
Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик
21:01
На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА
20:57
Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних
20:47
Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно
20:27
Резніков запросив іноземних пілотів F-16 в Україну воювати з Росією
20:26
"Хлопці, ви все, що в нас є": бійці ССО отримали зворушливий лист від підлітка
Усі новини...
Реклама: