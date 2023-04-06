Росія тримає в Чорному морі 4 ракетоносії з 24 "Калібрами" – командування
Четвер, 6 квітня 2023, 01:14
На бойовому чергуванні в Чорному морі Росія лишила 4 ракетоносії з 6.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Ворог продовжує маневри в Чорному морі".
Деталі: У командуванні зазначають, що корабельне угруповання наразі зменшено до 14 одиниць. На бойовому чергуванні з 6 залишено 4 ракетоносії – 2 надводних, 2 підводних.
Максимально можливий залп "Калібрів" – 24.
"Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий", – додають військові у повідомленні.