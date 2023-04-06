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Росія тримає в Чорному морі 4 ракетоносії з 24 "Калібрами" – командування

Ольга Глущенко Четвер, 6 квітня 2023, 01:14
Росія тримає в Чорному морі 4 ракетоносії з 24 Калібрами – командування
Фото: РИА Новости

На бойовому чергуванні в Чорному морі Росія лишила 4 ракетоносії з 6.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ворог продовжує маневри в Чорному морі".

Деталі: У командуванні зазначають, що корабельне угруповання наразі зменшено до 14 одиниць. На бойовому чергуванні з 6 залишено 4 ракетоносії – 2 надводних, 2 підводних.

Максимально можливий залп "Калібрів" – 24.

"Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий", – додають військові у повідомленні.

Теми: Чорне моревійнаРосія
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