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Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для України

"Українська правда"Четвер, 6 квітня 2023, 07:22
Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для України
танк Abrams, ілюстративне фото Getty Images

Міністерство оборони Штатів уклало контракт з американською компанією General Dynamics Land Systems (GDLS) на $27,1 млн на танки M1A1 Abrams для України.

Джерело: Пентагон

Деталі: У повідомленні зазначається, що GDLS зі штату Мічиган "отримала контракт на танки M1A1 з фіксованою ціною в 27 100 000 доларів".

Не повідосмляється, про яку саме кількість танків ідеться, але зазначається, що "роботи виконуватимуться в Лімі (штат Огайо) з очікуваною датою завершення 29 вересня 2023 року".

Кошти виділили в рамках Ініціативи щодо сприяння безпеці України. Вона передбачає укладення міністерством відповідних контрактів із виробниками, а не надання тієї чи іншої техніки та засобів безпосередньо із запасів Пентагону.

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Теми: допомога УкраїніСША
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