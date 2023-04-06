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Окупанти облаштували військовий шпиталь у лікарні на Запоріжжі – штаб

Ольга Глущенко Четвер, 6 квітня 2023, 07:55
Окупанти облаштували військовий шпиталь у лікарні на Запоріжжі – штаб
Окупанти несуть пораненого. Скрін з відео

У селі Мала Білозерка Запорізької області окупанти перетворили цивільну лікарню на військовий шпиталь, у якому російські лікарі лікують поранених вояк ворожої армії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях.

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Так, місцеву лікарню Малої Білозерки, що у Запорізькій області, окупанти облаштували під військовий шпиталь. Наразі у цивільному медичному закладі працюють російські медики".

Деталі: Як зазначають у штабі, привезені медики надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям.

Генштаб уточнює: станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості.

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Теми: Запорізька областьокупаціяРосія
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