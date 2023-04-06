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На Донеччині окупанти убили 5 цивільних за добу

Ірина БалачукЧетвер, 6 квітня 2023, 08:41
На Донеччині окупанти убили 5 цивільних за добу
Інфографіка з Telegram Кириленка

Щонайменше 5 людей загинули та ще 9 дістали поранення у результаті російських обстрілів населених пунктів Донецької області.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 5 квітня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Олексієво-Дружківці, 2 в Бахмуті та 1 у Сергіївці".

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Деталі: Ще 9 людей в області дістали поранення: 4 в Олексієво-Дружківці, 3 в Бахмуті та 2 у Часовому Яру.

Загалом станом на 6 квітня окупанти убили щонайменше 1 459 та поранили щонайменше 3 359 мирних мешканців Донеччини.

Голова ОВА підкреслює, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
 

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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