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Міноборони Британії прогнозує нові звільнення топ-військових РФ через провали в Україні

"Європейська правда"Четвер, 6 квітня 2023, 09:02
Міноборони Британії прогнозує нові звільнення топ-військових РФ через провали в Україні
Російський генерал Рустам Мурадов і президент РФ Володимир Путін. Фото kp.ru

Міністерство оборони Британії вважає, що на російських топ-військових чекають нові звільнення, оскільки вони провалюють досягнення поставлених цілей в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер.

У відомстві зауважили, що, згідно з повідомленнями російських соцмереж, міністерство оборони Росії з великою ймовірністю звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східного угрупування військ в Україні. Мурадов очолив це угрупування після невдалої спроби РФ штурмувати Київ минулого року.

В останні місяці Східна група військ під командуванням Мурадова зазнала надзвичайно важких втрат, особливо в ході погано продуманих наступів на Вугледар.

Ці невдалі операції викликали різку критику з боку різних коментаторів у Росії, зокрема, й з боку військовослужбовців самого Мурадова.

"На цей момент він є найвищим російським військовим, якого звільнили у 2023 році, але, швидше за все, їх буде більше, оскільки Росія продовжує зазнавати невдач у досягненні своїх цілей на Донбасі", – зазначили у британському міністерстві.

Напередодні британська розвідка повідомила, що російські посадовці шукають способи заткнути дірки в бюджеті, плануючи тривалу війну проти України. 

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Теми: РосіявійнарозвідкаВелика Британія
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