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Російського "Алігатора" приземлили "едельвейси" на Бахмутському напрямку

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 квітня 2023, 09:07
Російського Алігатора приземлили едельвейси на Бахмутському напрямку
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ЗСУ

Російський гелікоптер Ка-52 5 квітня було знищено силами 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі УП, відео бригади

Деталі: За словами Череватого, "Алігатора" було знищено з ПЗРК "Перун" на Бахмутському напрямку поблизу Берестового.

"Едельвейси" також оприлюднили відео на свій сторінці у Facebook.

Що передувало: У вечірньому зведенні 5 квітня Генштаб повідомив, що на східному фронті українські захисники ліквідували російський гелікоптер класу "Алігатор" Ка-52. Подробиць не наводилось.

Теми: війна
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