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Уночі лунали вибухи в районі аеродрому, там база окупантів – мер Мелітополя

Ірина БалачукЧетвер, 6 квітня 2023, 09:28
Уночі лунали вибухи в районі аеродрому, там база окупантів – мер Мелітополя
Скриншот з google.maps

Уночі 6 квітня вибухи в окупованому Мелітополі лунали в районі аеродрому, де розташована база російських військових.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, а також окупаційна влада міста у Telegram

Пряма мова Федорова: "Гучна ніч у тимчасово окупованому Мелітополі для всіх районів міста, особливо Авіамістечка. За попередніми даними вибухала "багатостраждальна" ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому".

Деталі: Інформацію про вибухи розповсюдили і окупанти. Але вони запевняють, що "російська ППО" нібито збила "шість ракет Himars". Загарбники переконують, що нібито збили всі ракети і нібито жодних руйнувань та постраждалих немає.

Федоров теж акцентував увагу на тому, що окупанти оперативно відзвітували про "влучне ППО", але він зазначив, що при цьому загарбники чомусь "відправили в сторону аеродрому швидкі".

Законний мер Мелітополя додав, що втрати загарбників підраховують.

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Теми: Мелітопольвійнавибухокупація
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