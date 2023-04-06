Уночі лунали вибухи в районі аеродрому, там база окупантів – мер Мелітополя
Уночі 6 квітня вибухи в окупованому Мелітополі лунали в районі аеродрому, де розташована база російських військових.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, а також окупаційна влада міста у Telegram
Пряма мова Федорова: "Гучна ніч у тимчасово окупованому Мелітополі для всіх районів міста, особливо Авіамістечка. За попередніми даними вибухала "багатостраждальна" ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому".
Деталі: Інформацію про вибухи розповсюдили і окупанти. Але вони запевняють, що "російська ППО" нібито збила "шість ракет Himars". Загарбники переконують, що нібито збили всі ракети і нібито жодних руйнувань та постраждалих немає.
Уночі 6 квітня вибухи в окупованому Мелітополі лунали в районі аеродрому, де розташована база російських військових. Відео з Telegram мера Мелітополя Івана Федорова pic.twitter.com/pazcoqhjrr— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 6, 2023
Федоров теж акцентував увагу на тому, що окупанти оперативно відзвітували про "влучне ППО", але він зазначив, що при цьому загарбники чомусь "відправили в сторону аеродрому швидкі".
Законний мер Мелітополя додав, що втрати загарбників підраховують.
Передісторія:
- Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вночі 6 квітня у Мелітополі пролунали потужні вибухи.