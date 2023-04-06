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У 86-річного Берлусконі діагностували лейкемію – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 6 квітня 2023, 10:25
У 86-річного Берлусконі діагностували лейкемію – ЗМІ
Silvio Berlusconi, 2019, Getty Images

У колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі виявили лейкемію – серйозне захворювання клітин крові.

Про це повідомило видання Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Десять днів тому, нагадала італійська газета, 86-річний політик потрапив до лікарні Святого Рафаеля у Мілані для обстеження. Однак тоді його виписку, яку очікували протягом 24-36 годин, відклали на чотири дні.

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2 квітня колишній прем'єр знову повернувся до лікарні. Незабаром після цього з’явилась інформація, що політик у реанімації. Перші повідомлення говорили про проблеми з диханням, пов'язані з рецидивом пневмонії, однак справа виявилась не тільки в цьому.

"Cільвіо Берлусконі страждає серйозним захворюванням крові: лейкемією. Болі, які мучать його, і пневмонія останніх кількох днів насправді є ускладненнями, які можуть завдати шкоди і так ослабленому організму", - йдеться у публікації.

Берлусконі в останні роки неодноразово страждав від нападів нездужання, він часто перебував у лікарнях для контролю за здоров’ям.

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Берлусконі, відомий дружбою з президентом РФ, відзначився неоднозначними заявами щодо України.  

У лютому, коментуючи зустріч прем'єрки Італії Джорджії Мелоні та президента Володимира Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, Берлусконі заявив, що він би не зустрічався із Зеленським, якби був прем’єром.

Також Берлусконі сказав, що якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України, Росія б не вторглася.

В МЗС України на це заявили, що Берлусконі заохочує Росію до продовження її злочинів проти України.

Теми: Берлусконіздоров'яІталія
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