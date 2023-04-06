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США і Китай вчаться на прикладах війни в Україні – директор ФБР

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 квітня 2023, 11:45
США і Китай вчаться на прикладах війни в Україні – директор ФБР
Крістофер Рей, фото: Getty Images

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що США та Китай виносять уроки з війни в Україні, КНР робить висновки, зокрема, з застосування санкцій за агресію.

Джерело: CNN з посиланням на виступ Рея у Техасскому университеті A&M в Колледж-Стейшен

Деталі: За його словами, урок, на якому Китай може зосередитися - це "вплив санкцій на російську економіку". За даними директора ФБР, Китай вже "почав робити кроки, щоб захистити свою економіку від потенційних санкцій".

Такі кроки, вважає Рей, можуть слугувати підказкою до можливих майбутніх дій проти Тайваню. "Якби вони вирішили, наприклад, спробувати силою захопити Тайвань, то можна було б очікувати, що на них накладуть цілу низку санкцій. Тож той факт, що китайці витрачають стільки часу на підтримку своєї економіки... ми називаємо таку поведінку підказкою", - підкреслив він.

Також, говорячи про співробітників російських спецслужб, директор ФБР повідомив, що серед них є багато незадоволених війною в Україні. При цьому ФБР було б не проти їх "завербувати", щоб вони зіграли свою роль "у зміні ходу історії".

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Теми: УкраїнаСШАКитай
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