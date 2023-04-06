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США і Китай вчаться на прикладах війни в Україні – директор ФБР

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 квітня 2023, 11:45
США і Китай вчаться на прикладах війни в Україні – директор ФБР
Крістофер Рей, фото: Getty Images

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що США та Китай виносять уроки з війни в Україні, КНР робить висновки, зокрема, з застосування санкцій за агресію.

Джерело: CNN з посиланням на виступ Рея у Техасскому университеті A&M в Колледж-Стейшен

Деталі: За його словами, урок, на якому Китай може зосередитися - це "вплив санкцій на російську економіку". За даними директора ФБР, Китай вже "почав робити кроки, щоб захистити свою економіку від потенційних санкцій".

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Такі кроки, вважає Рей, можуть слугувати підказкою до можливих майбутніх дій проти Тайваню. "Якби вони вирішили, наприклад, спробувати силою захопити Тайвань, то можна було б очікувати, що на них накладуть цілу низку санкцій. Тож той факт, що китайці витрачають стільки часу на підтримку своєї економіки... ми називаємо таку поведінку підказкою", - підкреслив він.

Також, говорячи про співробітників російських спецслужб, директор ФБР повідомив, що серед них є багато незадоволених війною в Україні. При цьому ФБР було б не проти їх "завербувати", щоб вони зіграли свою роль "у зміні ходу історії".

Теми: УкраїнаСШАКитай
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