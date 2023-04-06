У Зеленського порадили орієнтуватись тільки на заяви президента у тому, що стосується перемовин з РФ

Речник президента України Сергій Никифоров порадив орієнтуватися лише на заяви самого Володимира Зеленського у тому, що стосується перспектив перемовин з Росією.

Про це він сказав у коментарі Liga.net, пише "Європейська правда".

Никифоров таким чином прокоментував публікацію у Financial Times, де наводять слова заступника керівника ОП Андрія Сибіги про те, що Київ не виключає початку перемовин з Росією тоді, коли ЗСУ вийдуть до адмінмежі з Кримом.

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"У цьому питанні слід орієнтуватися на слова президента України та верховного головнокомандувача", — заявив речник Зеленського.

Як повідомлялося, згідно з англомовним перекладом слів Сибіги у FT, Київ допускає початок переговорів з Росією про Крим, коли українські війська успішно вийдуть до адмінмежі з окупованим півостровом – додавши, що це не означає, що Україна виключає повернення Криму військовим шляхом.

Нещодавно Володимир Зеленський на спільному брифінгу з лідерами Молдови, Словаччини, Словенії і Хорватії сказав, що допускає перемовини про мир з російським керівництвом лише за умови, що РФ добровільно вийде з окупованих територій.

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У лютому видання Politico у статті з посиланням на анонімні коментарі розповідало: в адміністрації президента США досі переконані, що повернення Україною Криму є "червоною лінією" для Путіна і загрожує серйозною ескалацією. Але водночас, за даними видання, у Вашингтоні не заперечують право України відвоювати півострів.

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